Απίστευτος χρόνος από τον Πέκο Μπανάια της Ducati που συνέτριψε τον ανταγωνισμό, μαζί με το ρεκόρ πίστας, στη Σεπάνγκ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μαλαισίας, του προτελευταίου αγώνα για τη φετινή σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, εξελίχθηκαν στην απόλυτη μονομαχία ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου, Πέκο Μπανάια και Χόρχε Μαρτίν, που ήταν σε δική τους κατηγορία και πολύ μπροστά από τους υπόλοιπους.

The fastest-ever lap around Sepang belongs to @PeccoBagnaia 🚀



The World Champ storms to pole after smashing the all-time lap record! 💥#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/EAnSkYAt13