Σαν Σήμερα: Ο Σουμάχερ πήρε «βρόμικα» τον πρώτο του τίτλο στην F1 (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Πέρασαν κιόλας 31 χρόνια από εκείνη την ημέρα που οι Μίκαελ Σουμάχερ και Ντέιμον Χιλ είχαν σύγκρουση στην Αδελαΐδα, η οποία έκρινε το πρωτάθλημα της Formula 1 εκείνη τη σεζόν. Επιπλέον θα μάθουμε για τον τελευταίο αγώνα πριν απαγορευτούν οι κινητήρες τούρμπο τη δεκαετία του ’80 και για δύο νίκες του Λιούις Χάμιλτον. Στο MotoGP, συνεχίζουμε τα αγωνιστικά μας «ραντεβού» στην πίστα της Βαλένθια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1988, έλαβε χώρα το τελευταίο Grand Prix της F1 πριν την απαγόρευση των τουρμπο κινητήρων, οι οποίοι επέστρεψαν ξανά το 2014. Επρόκειτο για το Grand Prix Αυστραλίας, το οποίο κέρδισε ο Αλέν Προστ με την πανίσχυρη McLaren MP4/4. Ο Γάλλος άφησε πίσω του τον πρωταθλητή, Άιρτον Σένα, και τρίτος τερμάτισε ο Νέλσον Πικέ με μια Lotus 100T.

Σαν σήμερα το 1991, έλαβε χώρα το πρώτο Ράλλυ Καταλονίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Νικητής ήταν ο Γερμανός, Άρμιν Σβαρτς με ένα Toyota Celica GT-Four ST165, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο πρωταθλητής, Γιούχα Κάνκουνεν με μια Lancia Delta Integrale. Τρίτος ήταν ο Φρανσουά Ντελεκούρ με ένα Ford Sierra Cosworth.

Σαν σήμερα το 1994, ο Νάιτζελ Μάνσελ πήρε την 31η και τελευταία του νίκη στην F1, επικρατώντας στο Grand Prix Αυστραλίας. Τα φώτα ωστόσο είχαν στραφεί στην μάχη για τον τίτλο μεταξύ των Ντέιμον Χιλ και Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Γερμανός συγκρούστηκε με τον Βρετανό, σε μία κίνηση που σχολιάστηκε έντονα. Ως αποτέλεσμα τέθηκαν και οι δύο εκτός αγώνα, με το πρωτάθλημα να καταλήγει έτσι στον Σουμάχερ. Ο τρόπος ωστόσο που συνέβη αυτό έχει επισκιάσει μέχρι σήμερα τον πρώτο τίτλο του «Σούμι». Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ της Scuderia Ferrari και τον Μάρτιν Μπραντλ, στον τελευταίο του αγώνα με τη McLaren.

Σαν σήμερα το 2011, ο Λιούις Χάμιλτον εκμεταλλεύτηκε τη μοναδική εγκατάλειψη στη σεζόν για τον πρωταθλητή Σεμπάστιαν Φέτελ και πήρε τη νίκη στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι. Ο οδηγός της Red Bull υπήρξε θύμα κλαταρίσματος στον εναρκτήριο γύρο και εγκατέλειψε σχεδόν αμέσως. Ο Χάμιλτον πήρε την τρίτη του νίκη μέσα στο 2011, με τους Φερνάντο Αλόνσο και Τζένσον Μπάτον να τον πλαισιώνουν στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 2016, ο Χόρχε Λορένθο κυριάρχησε στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο και πήρε τη νίκη για το Grand Prix της Βαλένθια στο MotoGP. Δεύτερος τερμάτισε ο πρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ της Honda, και τρίτος ο Αντρέα Ιανόνε με Ducati.

Σαν σήμερα, επίσης το 2016, ο Λιούις Χάμιλτον άφησε πίσω του τον Νίκο Ρόσμπεργκ και πήρε τη νίκη στο Grand Prix Βραζιλίας. Έτσι, η διαφορά μειώθηκε στους 12 βαθμούς υπέρ του Γερμανού, με την τελική έκβαση της μάχης για τον τίτλο να μετατίθεται για τον τελευταίο αγώνα της σεζόν, στο Άμπου Ντάμπι. Από τον αγώνα ξεχώρισε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, λόγω των συνεχόμενων προσπερασμάτων του στις βρόχινες συνθήκες στο Ιντερλάγκος.

Σαν σήμερα το 2022, η Mercedes-AMG κατέκτησε τη μοναδική της νίκη στη σεζόν δια χειρός, Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός εκκίνησε από την 1η θέση στο Grand Prix Βραζιλίας και κράτησε για 1,5 δευτερόλεπτο πίσω του τον teammate του, Λιούις Χάμιλτον, σε μία πολύ όμορφη μονομαχία των δύο. Ο Βρετανός αγωνίστηκε σε όλο τον αγώνα με μικρή ζημιά καθώς είχε επαφή με τον Μαξ Φερστάπεν. Την Παρασκευή στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Κέβιν Μάγκνουσεν είχε κάνει αίσθηση, κατακτώντας την πρώτη pole position της καριέρας του και της Haas.

Φωτογραφίες: Ferran122/Twitter-X