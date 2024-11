O 32χρονος Δανός οδηγός της Haas θα αντικατασταθεί στις ελεύθερες και στις κατατακτήριες του Σπριντ από τον 19χρονο Βρετανό.

Επιδημία ασθενειών στους οδηγούς της Formula 1. Μετά τη φλεγμονή εντέρου από την οποία ταλαιπωρήθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο, ήταν η σειρά του Κέβιν Μάγκνουσεν να αρρωστήσει. Όπως ανακοίνωσε η Haas F1, ο 32χρονος Δανός είναι ασθενής και δεν θα λάβει μέρος στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Παρασκευής στο Grand Prix Βραζιλίας.

Ο Μάγκνουσεν θα αντικατασταθεί από τον Όλιβερ Μπέρμαν τόσο στις ελεύθερες δοκιμές (4.30 μμ, ώρα Ελλάδας) όσο και στις κατατακτήριες του Σπριντ (8.30 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

O 19χρονος Βρετανός άφησε άριστες εντυπώσεις στο ντεμπούτο του στη Formula 1, με την ομάδα της Ferrari, τερματίζοντας στην 7η θέση. Επίσης αντικατέστησε τον τιμωρημένο Μάγκνουσεν στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, τερματίζοντας 10ος με την Haas.

Η αμερικάνικη ομάδα θα ενημερώσει για την εξέλιξη της υγείας του Δανού οδηγού και να θα μπορέσει να λάβει μέρος στο πρόγραμμα του Σαββάτου και της Κυριακής.

