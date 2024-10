O 43χρονος Ισπανός οδηγός της Aston Martin ταλαιπωρείται από φλεγμονή του εντέρου.

Με απόντα τον Φερνάντο Αλόνσο θα πραγματοποιηθούν οι σημερινές υποχρεώσεις της Aston Martin F1 προς τους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει του Grand Prix Βραζιλίας (1-3 Νοεμβρίου). Ο δύο φορές πρωταθλητής της Formula 1 διαγνώστηκε με φλεγμονή εντέρου στον προηγούμενο αγώνα, στο Μεξικό.

Όπως ενημέρωσε η βρετανική ομάδα, ο 43χρονος Ισπανός επέστρεψε στην Ευρώπη για να λάβει φροντίδα από ειδικό στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η επιπλέον ημέρα σημαίνει ότι ο Αλόνσο δεν θα βρίσκεται στην πίστα του Ιντερλάγκος, όμως δεν θα χάσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Παρασκευής.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει ελεύθερες δοκιμές στις 4.30 - 5.30 μμ και κατατακτήριες Σπριντ στις 8.30 - 9.15 μμ (ώρες Ελλάδας).

