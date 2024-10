Η αγωνιστική δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής του πλανήτη επιστρέφει με τον τελευταίο αγώνα του 2024 που θα κρίνει τη μάχη των τίτλων στην κατηγορία Hypercar.

O μεγάλος τελικός του WEC στην αγωνιστική σεζόν του 2024 είναι εδώ. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής ετοιμάζεται για τις 8 Ώρες του Μπαχρέιν, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου στην πίστα του Σακχίρ. Η μάχη ανάμεσα σε Porsche, Toyota και Ferrari αναμένεται συναρπαστική, με τις τρεις ομάδες να διεκδικούν τα πρωταθλήματα οδηγών και ομάδων στην κατηγορία Hypercar.

Η πίστα του Σακχίρ βρίσκεται στο πρόγραμμα του WEC από το 2012 και η επίσημη ονομασία του αγώνα είναι «8 Ώρες του Μπαχρέιν». Η διαδρομή έχει μήκος 5.412 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές. Τις περισσότερες νίκες στο Μπαχρέιν έχει η Toyota με 9, ενώ 2 έχει η Audi και 1 η Porsche. Νικήτρια ομάδα το 2023 ήταν η Toyota Gazoo Racing.

Στον αγώνα του Μπαχρέιν αναμένεται να έχουμε στέψη πρωταθλητή τόσο στους οδηγούς όσο και στους κατασκευαστές. Στους οδηγούς, οι Αντρέ Λότερερ, Λόρενς Βανθούρ και Κέβιν Έστρε με τη #6 Porsche 963 προηγούνται με 150 έχουν προβάδισμα 35 και 37 βαθμών έναντι των πληρωμάτων των Ferrari #50 και Toyota #7.

Στους κατασκευαστές, η Porsche προηγείται στο πρωτάθλημα με 161 βαθμούς έναντι 151 της Toyota. Η Ferrari είναι το outsider στη μάχη του τίτλου καθώς είναι 3η με 134 βαθμούς.

Οι 8 Ώρες του Μπαχρέιν θα μεταδοθούν σε ζωντανά από το fiawec.tv και το Eurosport 2. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα WEC 8 Ώρες Μπαχρέιν σε ώρες Ελλάδος

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

11:15-12:45 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:30-18:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου

11:00-12:00 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:00-16:10 – Κατατακτήριες Δοκιμές

Σάββατο 2 Νοεμβρίου

13:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: fiawec/X