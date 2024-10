Με «σκληρά» λόγια μίλησε ο Ζακ Μπράουν της McLaren Racing για την οδήγηση του Μαξ Φεστάπεν στο Μεξικό.

Κύριο θέμα στο Grand Prix Μεξικού δεν ήταν άλλο από τις ποινές που δέχθηκε ο Μαξ Φερστάπεν για επικίνδυνη οδήγηση στη μάχη του με τον Λάντο Νόρις. Ο Ολλανδός δέχθηκε συνολικά 20 δευτερόλεπτα ποινής, κάτι το οποίο μηδένισε τις πιθανότητές του να διεκδικήσει τη νίκη στο Μεξικό.

Στη McLaren ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με την οδήγηση του Φερστάπεν. Μετά το τέλος του αγώνα, ο CEO της βρετανικής ομάδας δεν… μάσησε τα λόγια του όταν ρωτήθηκε για τη μάχη των δύο διεκδικητών του τίτλου: «Πιθανότατα η ποινή που πήρε δεν ήταν αρκετή. Έχει καταντήσει γελοίο. Αρκετά πια με αυτό το θέμα. Πρέπει να έχουμε ωραίες και καθαρές μάχες από εδώ και πέρα. Ο Λάντο οδήγησε εντυπωσιακά. Πολλά μπράβο και στον Κάρλος, οδήγησε έναν φοβερό αγώνα. Ήταν συναρπαστικό το GP Μεξικού».

The fight is on for Constructors glory 👊



Ferrari go ahead of Red Bull and further reduce the gap to McLaren 📉#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/W5eo6fhi0W