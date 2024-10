Με αδιαφορία και κυνισμό μίλησε ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing για τις ποινές που πήρε στο Μεξικό για τη μάχη του με τον Λάντο Νόρις.

Επεισοδιακός ήταν ο αγώνας του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Μεξικού. Ο Ολλανδός μπορεί να εκκίνησε από τη 2η θέση αλλά τερμάτισε 6ος, ένα ολόκληρο λεπτό πίσω από τον νικητή, Κάρλος Σάινθ.

Ο κύριος λόγος για το κακό του αποτέλεσμα ήταν η ποινή 20 δευτερολέπτων που δέχθηκε από τους αγωνοδίκες για την οδηγική του προσέγγιση στη μάχη που είχε με τον Λάντο Νόρις στο πρώτο μέρος του αγώνα. Πάραυτα, ο ρυθμός του δεν ήταν ιδανικός ώστε να μπορέσει να απειλήσει τους οδηγούς της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ.

LAP 27 / 71



Verstappen pits - and serves his 20-second penalty.



The Red Bull re-emerges on the Hard tyre down in P15! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/kvpHBH0jfb