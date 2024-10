Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari δεν ήταν χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε στο Μεξικό, όμως γνωρίζει πως η ιταλική ομάδα πήρε πολύ σημαντικούς βαθμούς.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα η Scuderia Ferrari κατέκτησε τη νίκη σε Grand Prix. Αυτή τη φορά ο Κάρλος Σάινθ ήταν αυτός που ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο GP Μεξικού.

Ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στην 3η θέση κάνοντας μάλιστα τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Μετά το «πέσιμο της καρό σημαίας, ο Μονεγάσκος δεν ήταν απόλυτα χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, έπρεπε να διαχειριστώ τις θερμοκρασίες στο μονοθέσιο. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Όλο το τριήμερο ήμουν ένα βήμα πίσω, η 3η θέση ήταν το καλύτερο που μπορούσα. Ο Κάρλος έκανε έναν πολύ καλό αγώνα σήμερα. Ήταν ένα καλό τριήμερο για την ομάδα, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό».

Για την πολύ αποτελεσματική δουλειά που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ferrari, o Λεκλέρ είπε: «Δουλεύουμε πάρα πολύ καλά ως ομάδα. Έχουμε μερικούς αγώνες τώρα που είμαστε εκεί που πρέπει και είναι φοβερό να το βλέπεις αυτό. Το πρωτάθλημα κατασκευαστών είναι ο στόχος μας και με αγώνες όπως στο Μεξικό πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά. Ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και να πάρουμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών».

Με το 1-3 στο GP Μεξικού, η Scuderia Ferrari πέρασε στη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

