Η αυστριακή ομάδα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να ξαναβρεί τον κυρίαρχο εαυτό της και αυτό γίνεται μέσα από σκληρή δουλειά.

Στο Grand Prix ΗΠΑ η Red Bull Racing είχε το αίσθημα της ανακούφισης. Η αυστριακή ομάδα παρουσίασε ένα πολύ σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων, το οποίο διόρθωσε αδυναμίες της RB20. Επιπλέον έδωσε τη δυνατότητα στον Μαξ Φερστάπεν να κερδίσει τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου και να ανέβει στο βάθρο στον αγώνα της Κυριακής.

Η εξέλιξη στη Formula 1 είναι συνεχής και αυτό το γνωρίζουν καλά στην αυστριακή ομάδα. Ο teammate του Φερστάπεν, Σέρχιο Πέρεζ, μίλησε για τα θετικά δείγματα που έδωσε το νέο πακέτο, ωστόσο τα πιο σημαντικά μαθήματα θα τα μάθουν στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς σύντομα.

«Όσο μαθαίνουμε το τι κάνει το κάθε δάπεδο μπορεί να έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα καινούργιο σε επερχόμενο αγώνα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω πως τις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε περισσότερα», ανέφερε ο Μεξικανός, ο οποίος στοχεύει σε ένα καλό αποτέλεσμα στον επερχόμενο αγώνα της πατρίδας του.

Στον αγώνα του Τέξας ο Πέρεζ αποκάλυψε αγωνίστηκε με μονοθέσιο που ζύγιζε περισσότερα κιλά από αυτό του Φερστάπεν: «Τα δύο δάπεδα που είχαμε έχουν κάποιες διαφορές. Η κύρια ήταν στις στροφές υψηλής ταχύτητας και στο φρενάρισμα. Υπάρχει μεγαλύτερο αεροδυναμικό φορτίο από αυτό που θα περιμέναμε. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη διαφορά όπως επίσης πως το δικό μου είναι υπέρβαρο».

Hard fought right until the end! 🇺🇸



Valuable points from both drivers with a solid podium finish for Max in P3💪



LEC, SAI, Max P3, NOR, PIA, RUS, Checo P7, HUL, LAW, COL#F1 || #RedBullRacing || #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/2Q8g6hGeFc