Ο νεαρός Ιταλός ετοιμάζει την αγωνιστική φόρμα και το κράνος του, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει στο FP1 το μονοθέσιο του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

Η Formula 1 συνεχίζει την αγωνιστική της περιοδεία το τριήμερο 25-27 Οκτωβρίου με το Grand Prix Μεξικού. Πρόκειται για τον εικοστό αγώνα της σεζόν, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Autodromo Hermanos Rodriguez.

Σε αντίθεση με τον αγώνα στο Τέξας, αυτό το τριήμερο δεν περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ, κάτι που σημαίνει πως επιστρέφουμε στο παραδοσιακό πρόγραμμα. Αυτό περιλαμβάνει τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών, κατατακτήριες δοκιμές και αγώνα.

Αυτό θέλουν να το εκμεταλλευτούν ορισμένες ομάδες, οι οποίες θα βάλουν στα μονοθέσιά τους νέους οδηγούς. Στη Mercedes-AMG θα δούμε για δεύτερη φορά σε επίσημη περίοδο ελεύθερων δοκιμών τον νεαρό Κίμι Αντονέλι. Ο 18χρονος Ιταλός θα οδηγήσει στο FP1 το μονοθέσιο του Λιούις Χάμιλτον και ευελπιστεί αυτή τη φορά να συμπληρώσει περισσότερους από έναν γύρους.

