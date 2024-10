Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της Formula 1 για το 2024, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το Μεξικό και την πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez.

H φετινή σεζόν της Formula 1 πλησιάζει σιγά-σιγά στο τέλος της. Απομένουν πέντε αγώνες για την ολοκλήρωση της χρονιάς και η μάχη για τα δύο πρωταθλήματα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της. Βρισκόμαστε στην… καρδιά ενός triple-header, με το Grand Prix Μεξικού το τριήμερο 25-27 Οκτωβρίου να είναι ο δεύτερος αγώνας από αυτούς.

Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επισκέπτεται το Autodromo Hermanos Rodriguez, εκεί που θα πραγματοποιηθεί ο εικοστός αγώνας του 2024. O πρώτος αγώνας στο Μεξικό πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1963, με την πίστα να έχει αλλάξει σημαντικά από τότε. Στη σημερινή της μορφή, την οποία γνωρίσαμε το 2015, έχει μήκος 4.304 μέτρα και αποτελείται από 17 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 71 γύρους.

Νικητής το 2023 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Μάλιστα, ο Ολλανδός έχει και τις περισσότερες νίκες στο Μεξικό, με 5 συνολικά. Το ρεκόρ πίστας ανήκει στον Βάλτερι Μπότας από το 2021 με το 1:17,774.

Το Grand Prix ΗΠΑ αποδείχθηκε ανατρεπτικό, με τη Scuderia Ferrari να κάνει το 1-2 κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την τρίτη του φετινή νίκη και θέλει να συνεχίσει με ανάλογο τρόπο στο Μεξικό. Η μάχη για τον τίτλο στους οδηγούς συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, με τον Μαξ Φερστάπεν να προηγείται του Λάντο Νόρις με 57 βαθμούς.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Autodromo Hermanos Rodriguez. Δεν αποκλείεται να δούμε και πάλι στρατηγικές δύο pit-stop σε μία πίστα που η στρατηγική παίζει πάντα ρόλο.

The second stop on #F1 long trip to the Americas will be the @mexicogp . The tyres are the C3 as Hard, the C4 as Medium and the C5 as Soft. The first day of track action,will be slightly different to usual: you can find out more here 👇#F1ESTA https://t.co/3ULl81eI0N pic.twitter.com/JyafJ5ERgN