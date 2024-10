Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Circuit of the Americas για το δέκατο ένατο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix ΗΠΑ. Ο δέκατος ένατος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας έδωσαν μια ιδέα για τις μάχες που περιμένουμε σήμερα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά σε έναν αγώνα 56 γύρων όπου που η στρατηγική και η φθορά των ελαστικών θα παίξουν σημαντικό ρόλο.

Από θέση ισχύος στο σημερινό αγώνα θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός κατέκτησε την έκτη του φετινή pole position και θέλει να διεκδικήσει απόψε τη νίκη σε αντίθεση με τον Αγώνα Σπριντ. Δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να ψάχνει την πρώτη του νίκη σε Grand Prix μετά από την Ισπανία.

Πίσω τους θα βρίσκονται οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Αμφότεροι έδειξαν να έχουν εξαιρετικό ρυθμό στο σπριντ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μπορούν να κάνουν σήμερα. Πέμπτος θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι και δίπλα του θα έχει τον Πιέρ Γκασλί της Alpine.

