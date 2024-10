Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari μίλησε για το πώς έζησε τους 19 συναρπαστικούς γύρους στον Αγώνα Σπριντ του Τέξας.

Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών του Αγώνα Σπριντ για το Grand Prix ΗΠΑ. Ο Ισπανός εκκίνησε από την 5η θέση και κατάφερε να τερματίσει 2ος, πίσω μόνο από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν. Για να το κάνει αυτό έπρεπε να προσπεράσει τρεις οδηγούς. Η κίνηση που του έδωσε αυτό το αποτέλεσμα ήταν στον τελευταίο γύρο όταν κατάφερε να περάσει τον Λάντο Νόρις στη στροφή 1, έπειτα από λάθος του Βρετανού.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας ο Σάινθ απάντησε στον Γκίνθερ Στάινερ σχετικά με το πώς εξελίχθηκε ο αγώνας του στο Τέξας: «Ειλικρινά ήταν πολύ διασκεδαστικές μάχες. Είχαμε ένα καλό σπριντ. Εάν οι αγώνες σπριντ είναι έτσι, τότε τους απολαμβάνεις. Είχαμε πολλές μάχες, ειδικά στις πρώτες στροφές. Στο τέλος του αγώνα άρχισα να δυσκολεύομαι, όμως είδα και τον Λάντο να έχει προβλήματα. Σκέφτηκα πως αν έπαιρνα το DRS θα είχα τη δυνατότητα να παλέψω για τη 2η θέση. Κατάφερα να περάσω στην πρώτη στροφή και το διασκέδασα πολύ».

Σε ερώτηση που του τέθηκε για το αν θα μπορούσε να κερδίσει, ο οδηγός της Ferrari απάντησε: «Η πραγματικότητα είναι πως δεν προσέχαμε πολύ τα ελαστικά γιατί είχαμε συνεχώς μάχες. Δεν μπορούσαμε να εστιάσουμε τόσο πολύ στη συντήρηση των ελαστικών. Η φθορά ήταν καλή και είναι ένα καλό δείγμα για αύριο. Ίσως αύριο έχουμε μια καλή ευκαιρία για τη νίκη. Στις κατατακτήριες το μονοθέσιό μας δεν είναι το καλύτερο όμως θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο».

Ακολουθούν αργότερα οι κατατακτήριες δοκιμές του GP ΗΠΑ στη 01:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 00:40 για να μπείτε στο κλίμα της μάχης για την pole position.

What a battle in the Sprint! 🔥 Fantastic racing on display in Austin!#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wYKuueEwPA