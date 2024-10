Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μάλλον είχε όρεξη για αστεία μετά τη νίκη του στο Σπριντ του Grand Prix ΗΠΑ.

Πέρασαν 112 μέρες από την προηγούμενη φορά που ο Μαξ Φερστάπεν είχε κερδίσει σε κανονικό αγώνα ή Σπριντ της Formula 1. Μετά λοιπόν το Σπριντ στην Αυστρία στις 29 Ιουνίου, ο οδηγός της Red Bull Racing είδε ξανά πρώτος την καρό σημαία στο Σπριντ του Grand Prix ΗΠΑ.

O παγκόσμιος πρωταθλητής εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση της RB20 στον αγώνα των 19 γύρων, στο Όστιν του Τέξας. «Η αίσθηση μέσα από το μονοθέσιο δεν ήταν καθόλου άσχημη. Ένιωσα όπως τις παλιές καλές εποχές. Είμαι πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα, η Ferrari ήταν πολύ γρήγορη. Επιτέλους μαχόμαστε και πάλι για τις νίκες. Συνήθως κοιτάζουμε τι γίνεται πίσω μας, όμως τώρα μπορούσαμε να κάνουμε το δικό μας αγώνα. Είχαμε καλό ρυθμό».

Max P1 💪, SAI, NOR, LEC, RUS, HAM, MAG, HUL, Checo P9, PIA #F1