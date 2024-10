Ο Νικόλας Τομπάζης της FIA αναφέρθηκε στο ύποπτο σύστημα της Red Bull RB20 που έχει προκαλέσει σάλο τις τελευταίες ημέρες στη Formula 1.

Τα βλέμματα όλων στο paddock του Όστιν έχουν στραφεί τις τελευταίες ώρες στη Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα παραδέχθηκε πως η RB20 έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που μπορεί να αυξομειώνει μηχανικά την απόστασή της από το έδαφος στο εμπρός μέρος του δαπέδου.

Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ανάμεσα στις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα υπό καθεστώς parc ferme δίχως να ανιχνευτεί από την FIA. Αυτό φυσικά είναι παράνομο και έχουν δημιουργηθεί υποψίες πως ενδεχομένως οι «ταύροι» να έχουν ενεργήσει εκτός κανονισμών στους τελευταίους αγώνες.

Στο περιθώριο του αγώνα στο Τέξας η FIA πραγματοποίησε ελέγχους στην RB20 στο γκαράζ της Red Bull για να δει πώς ακριβώς δουλεύει αυτό το σύστημα. Ο επικεφαλής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, μίλησε στο Sky Sports για την αμφιλεγόμενη συσκευή της Red Bull: «Στον προηγούμενο αγώνα στη Σιγκαπούρη, μας επισημάνθηκε ότι ορισμένα σχέδια (σ.σ. της Red Bull) θα μπορούσαν να επιτρέψουν αλλαγή του ύψους του μπροστινού μέρους του μονοθεσίου, που κάποιοι αποκαλούν bib, στο parc ferme. Δεν είχαμε καμία ένδειξη ή οποιαδήποτε απόδειξη ότι κάποιος έκανε κάτι παράνομο. Αυτό θα ήταν ξεκάθαρα παράνομο σύμφωνα με τους κανονισμούς του parc ferme. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είχαμε καμία σαφή ένδειξη ότι κάποιος έκανε κάτι τέτοιο. Έτσι είπαμε ότι από αυτόν τον αγώνα και μετά, δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι, εάν μια ομάδα έχει ένα σχέδιο που θα επέτρεπε μια γρήγορη αλλαγή ύψους του μονοθεσίου, τότε θα πρέπει να σφραγιστεί ώστε να μην έχει πρόσβαση στο parc ferme. Και νομίζω ότι όλες οι ομάδες έχουν το τηρήσει αυτό, και όσον αφορά εμάς, όλα είναι υπό έλεγχο».

