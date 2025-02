Υψηλόβαθμα στελέχη της FIA είδαν κλειστή την πόρτα στο πρόσφατο συμβούλιο μηχανοκίνητου αθλητισμού καθώς αρνήθηκαν να υπογράψουν έγγραφο εμπιστευτικότητας.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1, Τότο Βολφ, είχε δηλώσει πως θα μπορούσε να γυριστεί ένα ριάλιτι σόου αποκλειστικά για την FIA. Ο Αυστριακός ενδεχομένως να μην έχει άδικο.

Ο πρόεδρος της Motorsport UK, Ντέιβ Ρίτσαρντς, ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που αποκλείστηκαν από μια πρόσφατη συνάντηση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΠΣΜΑ) της FIA. Ο λόγος ήταν η άρνησή του να υπογράψει έγγραφο εμπιστευτικότητας της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Ο αντιπρόεδρος της FIA, Ρόμπερτ Ριντ, ήταν επίσης μεταξύ εκείνων που δεν συμμετείχαν στη συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκε νέος κανονισμός της Formula 1 για δύο υποχρεωτικά pit-stops στο φετινό Grand Prix του Μονακό.

Η υπογραφή τέτοιων νομικών εγγράφων εμποδίζει τα μέλη της FIA να συζητούν θέματα του οργανισμού εκτός των επίσημων συναντήσεων. Ο λόγος είναι οι ανησυχίες του προέδρου της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, σχετικά με πιθανές διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης. Η σχέση του προέδρου της FIA με τον Τύπο δεν είναι η καλύτερη. Αρκετές φορές έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την κάλυψη που του παρέχει ο Τύπος, θεωρώντας ότι υπάρχει μεροληψία κατά της θητείας του ως προέδρου της FIA. Ταυτόχρονα, μέλη της FIA όπως ο Ρίτσαρντς έχουν εκφράσει ανησυχίες για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην επιτροπή ελέγχου και ηθικής της FIA.

