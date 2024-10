Οσμή… σκανδάλου στη Formula 1 με την αυστριακή ομάδα να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης για ένα εξάρτημα που έχει η RB20 και είναι εκτός κανονισμών.

Πριν καλά-καλά ξεκινήσει η δράση στο Grand Prix ΗΠΑ, τον πρώτο αγώνα της Formula 1 μετά από διακοπή τριών εβδομάδων, το κλίμα είναι τεταμένο στο paddock του Τέξας. Για μία ακόμη φορά βρίσκεται στο προσκήνιο το θέμα της νομιμότητας ορισμένων μονοθεσίων και λύσεων που δεν συνάδουν με τους τεχνικούς κανονισμούς.

Σύμφωνα με το motorsport.com, ορισμένες ομάδες συναντήθηκαν με την FIA καθώς πιστεύουν πως ένα συγκεκριμένο μονοθέσιο διαθέτει ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι εκτός κανονισμών. Δεν υπήρξε αναφορά σε ποια ομάδα ανήκει το μονοθέσιο αυτό αλλά για τον τομέα στον οποίο δημιουργήθηκε το ζήτημα. Οι ομάδες έχουν πρόσβαση στα σχέδια των μονοθεσίων όλων των αντιπάλων τους, καθώς τα αρχεία βρίσκονται σε servers της FIA.

