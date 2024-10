Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 επικράτησε για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου του Τζορτζ Ράσελ στις κατατακτήριες του Σπριντ στο Grand Prix ΗΠΑ.

Η εξαιρετική παράδοση που έχει ο Μαξ Φερστάπεν στις κατατακτήριες δοκιμές για τη σειρά εκκίνησης των Σπριντ της Formula 1 επιβεβαιώθηκε και στο Όστιν του Τέξας. O 27χρονος οδηγός της Red Bull Racing εξασφάλισε την pole position για τον ωριαίο αγώνα Σπριντ του Σαββάτου (εκκίνηση στις 9 μ.μ, ώρα Ελλάδας).

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε χρόνο 1:32.833 και ήταν για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Τζορτζ Ράσελ (Mercedes). «Είχαμε συνολικά μία καλή ημέρα. Οι κατατακτήριες του Σπριντ είναι πάντα δύσκολες, γιατί πρέπει στις τρεις περιόδους να έχεις αντίστοιχα ελαστικά μέσης, μέσης και μαλακής γόμας. Έτσι ποτέ δεν γνωρίζεις πόσο μπορείς να πιέσεις. Είμαι ικανοποιημένος, το μονοθέσιο απέδωσε καλά. Πάει καιρός από τότε που ήμουν πρώτος σε κατατακτήριες», δήλωσε ο Ολλανδός.

Pole position ☝️



Max Verstappen makes the perfect start to the weekend in Austin 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/unFx8lUvaa