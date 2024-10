Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull ήταν ταχύτερος στις κατατακτήριες του Σπριντ, μπρστά από τους Ράσελ και Λεκλέρ.

Το Sprint Qualifying, δηλαδή οι κατατακτήριες δοκιμές για τον Αγώνα Σπριντ του GP των ΗΠΑ στο Circuit of the Americas, είχε για πρωταγωνιστή τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, ο οποίος έπειτα από καιρό επέστρεψε στην πρώτη θέση της εκκίνησης, έστω και για το Σπριντ. Ο Ολλανδός πήρε το χρόνο στο τέλος της περιόδου, περνώντας για ελάχιστα χιλιοστά τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari θα εκκινήσει από την 3η θέση ενώ 4ος έμεινε ο Λάντο Νόρις με τη McLaren.

Το πρώτο σκέλος στο Όστιν άρχισε με πολλά ερωτηματικά, καθώς η πλειονότητα των ομάδων (πλην Ferrari και Williams) είχαν φέρει αναβαθμίσεις στην αμερικανική πίστα, η οποία επιπλέον είχε ολοκαίνουρια άσφαλτο, κάτι που άλλαζε σημαντικά τα δεδομένα των προηγούμενων ετών.

Το SQ1 διαρκεί λιγότερο από το Q1 (12 λεπτά αντί για 18) και όλοι οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τη μεσαία γόμα των ελαστικών της Pirelli, κάτι που προσθέτει στο βαθμό δυσκολίας.

