Ο κόσμος της Formula 1 επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τις ΗΠΑ και την πίστα του Τέξας

Έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων, η φετινή σεζόν της Formula 1 συνεχίζεται με το Grand Prix ΗΠΑ το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το πρώτο από τα δύο triple-header που μας περιμένουν τις επόμενες οκτώ εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επισκέπτεται το Circuit of the Americas της Πολιτείας του Τέξας, εκεί που θα πραγματοποιηθεί ο τέταρτος Αγώνας Σπριντ του 2024.

Ο πρώτος αγώνας στην πίστα πραγματοποιήθηκε το 2012 και μέχρι σήμερα έχει καταξιωθεί ως μία από τις πιο απαιτητικές και συναρπαστικές για τους οδηγούς. Η διαδρομή έχει μήκος 5.513 μέτρα και αποτελείται από 20 στροφές. O Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 19 γύρους, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν 56 γύρους. Νικητής το 2023 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Σαρλ Λεκλέρ από το 2019 με χρόνο στο 1:36,169. Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix ΗΠΑ είναι ο Λιούις Χάμιλτον με 6 στο σύνολο.

Re-born in the USA 🤩



Kimi Raikkonen ended his winless streak and set the record for the longest gap between wins at the 2018 US Grand Prix, also marking his final Formula 1 victory 🙌#F1 pic.twitter.com/SMmytuS8zv October 14, 2024

Με έξι στροφές για το τέλος της σεζόν η μάχη για το πρωτάθλημα κορυφώνεται. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει προβάδισμα 52 βαθμών έναντι του Λάντο Νόρις στη βαθμολογία οδηγών. Οι αναβαθμίσεις που θα φέρουν οι κορυφαίες ομάδες θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο στη δυναμική των μονοθεσίων. Η επίδρασή τους αναμένεται να ορίσουν την έκβαση της φετινής σεζόν και όποια ομάδα θα κάνει την καλύτερη δουλειά, αυτή θα πρωταγωνιστήσει.

A tense title-decider... no cap 😳🧢



The Mercedes duo of Lewis Hamilton and Nico Rosberg faced off in Austin 2015, with drama both on track and off it!#F1 #USGP pic.twitter.com/NINDRL1vkC October 15, 2024

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Circuit of the Americas. Λόγω της τραχιάς ασφάλτου της πίστας, αναμένεται να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop από τις ομάδες στον αγώνα της Κυριακής.

Infographic: Pirelli

To GP ΗΠΑ και ο Αγώνας Σπριντ θα μεταδοθούν ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου ένατου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE μας για: τις κατατακτήριες σπριντ, τις κατατακτήριες δοκιμές, τον Αγώνα Σπριντ και το Grand Prix της Κυριακής.

The triple header will take us on a journey through the Americas 🛣️ 🏁



🇺🇸🇲🇽🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/dIb59z6T7H October 13, 2024

Πρόγραμμα GP ΗΠΑ σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου

20:30-21:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 19 Οκτωβρίου

00:30-01:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE, Βράδυ Παρασκευής)

21:00-22:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE)

Κυριακή 20 Οκτωβρίου

01:00-02:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE, Βράδυ Σαββάτου)

22:00 – Αγώνας (LIVE)

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com