Ο κορωνοϊός «ένοχος» και για την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων

Νέα έρευνα συνδέει τη λοίμωξη COVID-19 με αυξημένο κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων - Τα αποτελέσματα παραπέμπουν σε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, η οποία μπορεί να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα για τη δημόσια υγεία και την οδική ασφάλεια, ο κορωνοϊός δεν επηρεάζει μόνο την υγεία μας, αλλά έχει και άμεσο αντίκτυπο στον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων. Η μελέτη «Driving Under the Cognitive Influence of COVID-19» εκπονήθηκε από τους Μπάραν Έντρικ και Ντέρεκ Χόμριχ, δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurology και ανακάλυψε ότι όσοι νοσούν από οξεία COVID-19 παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής σε τροχαία ατυχήματα, ανάλογο με αυτόν της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ ή της οδήγησης με επιληψία.

Η επίδραση της COVID-19 στην ικανότητα οδήγησης

Η έρευνα αυτή ανέλυσε τα δεδομένα από τροχαία ατυχήματα και κρούσματα COVID-19 από το 2020 έως το 2022 σε επτά πολιτείες των ΗΠΑ. Η ανάλυση των δεδομένων κατέληξε ότι όσοι νοσούν από COVID-19 έχουν 1,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμπλακούν σε τροχαία ατυχήματα, ένα ποσοστό που προκαλεί ανησυχία, αφού τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο κινδύνου με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η νόσος COVID-19, λόγω των νευρολογικών επιπτώσεών της, όπως η κόπωση, η έλλειψη συγκέντρωσης και η γνωστική εξασθένηση, επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα οδήγησης. Αυτός ο συνδυασμός οδηγεί σε επικίνδυνες καταστάσεις στο δρόμο, αυξάνοντας την πιθανότητα λάθους, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.

Εμβόλια και «μακροχρόνια COVID»

Η μελέτη σημειώνει ότι, ενώ οι εμβολιασμένοι έχουν χαμηλότερη πιθανότητα βαριάς νόσησης, δεν διαπιστώθηκε προστατευτική επίδραση όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου εμπλοκής σε τροχαία ατυχήματα. Το εύρημα αυτό ήταν αντίθετο με προηγούμενες υποθέσεις και δείχνει ότι τα άμεσα νευρολογικά συμπτώματα της λοίμωξης είναι ανεξάρτητα από την κατάσταση εμβολιασμού.

Επιπλέον, παρά την ανησυχία για τη λεγόμενη «μακροχρόνια COVID», η οποία προκαλεί μακροχρόνια γνωστικά προβλήματα, η έρευνα επικεντρώθηκε στην οξεία φάση της νόσου και κατέληξε ότι τα προβλήματα στην οδήγηση μπορούν να εμφανιστούν ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής αναπτύξει μακροχρόνια συμπτώματα.

Ένας νέος κίνδυνος για την οδική ασφάλεια

Η μελέτη προειδοποιεί ότι τα ευρήματα αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για τη δημόσια ασφάλεια και την οδική κυκλοφορία. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, ο κίνδυνος που προκύπτει από την COVID-19 είναι συγκρίσιμος με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθιστώντας απαραίτητο να εξεταστούν νέες στρατηγικές για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Είναι πλέον σαφές ότι η πανδημία έχει αφήσει το σημάδι της και στους δρόμους μας. Η εν λόγω μελέτη έρχεται να αναδείξει την επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στις επιπτώσεις της COVID-19 στην καθημερινή ζωή και να εξεταστεί το ενδεχόμενο αυστηρότερων μέτρων σε άτομα που νοσούν από οξεία λοίμωξη, ώστε να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και οι τραυματισμοί.

Καθώς η πανδημία συνεχίζεται και ο ιός SARS-CoV-2 εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο, η μελέτη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη να κατανοήσουμε πλήρως τις επιπτώσεις της COVID-19 στην κοινωνία και ειδικά στην οδική ασφάλεια. Οι γιατροί, οι νομοθέτες και οι υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτά τα νέα δεδομένα και να εξετάσουν την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τους οδηγούς που νοσούν από κορωνοϊό.

Φωτογραφίες: Unsplash