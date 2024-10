Σύμφωνα με τον ιδρυτή της Tesla, η μετακίνηση με ένα αυτόνομο ταξί δεν θα κοστίζει πάνω από 0,4 δολάρια ανά μίλι.

Τα αυτόνομα οχήματα του μέλλοντος παρουσίασε η Tesla. Πρόκειται για ένα βαν 20 θέσεων και ένα robotaxi, το οποίο ονομάζεται Cybercab.

Σύμφωνα με τον Ίλον Μασκ, το κόστος μετακινήσεων με αυτόνομα οχήματα θα είναι αρκετά χαμηλό. Όπως ανέφερε, μαζί με τους φόρους το κόστος για διαδρομή με αυτόνομο ταξί δεν θα ξεπερνάει τα 0,4 δολάρια ανά μίλι.

Για όσους θέλουν να αγοράσουν το Cybercab, η εκτίμηση του Μασκ είναι ότι η τιμή του θα είναι κάτω από 30.000 δολάρια.

Robotaxi is premium point-to-point electric transport, accessible to everyone pic.twitter.com/oLykwaaTHm