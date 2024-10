Όσοι το προ-παραγγείλουν στην έκθεση AUTO ATHINA 2024 κερδίζουν δωρεάν service για 3 χρόνια.

Τον τιμοκατάλογο του νέου Frontera ανακοίνωσε η ελληνική αντιπροσωπεία της Opel. Το B-SUV διατίθεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση όσο και σε υβριδική με τεχνολογία 48V. Μάλιστα το ηλεκτρικό Frontera με τους 113 ίππους και την μπαταρία χωρητικότητας 44 kWh είναι φθηνότερο στη χώρα μας από το υβριδικό, λόγω της κρατικής επιδότησης. Η αυτονομία του φθάνει έως τα 305 χιλιόμετρα.

Οι τιμές για το υβριδικό Frontera με τους 136 ίππους αρχίζουν από τα 24.400 ευρώ.

Το σχεδιαστικό μοτίβο του νέου Frontera ακολουθεί τη φιλοσοφία «Bold & Pure» της Opel, προσφέροντας μια λειτουργική δομή με διακριτικές γραμμές και μοντέρνες αναλογίες. Το μοντέλο διαθέτει το νέο έμβλημα «Blitz» της Opel, το οποίο κοσμεί το κέντρο του Opel Vizor. Ο σχεδιασμός του προβλέπει επίσης υψηλής ποιότητας φώτα Eco LED, ενσωματωμένα στο Vizor, και μια εισαγωγή αέρα που ενισχύει τη δυναμική εμφάνιση του οχήματος.

Intuitive, accessible and focused on the essentials: The new #OpelFrontera meets these requirements in every respect – from the choice of a drivetrain, to the ordering process. https://t.co/lbg4O4xIGd pic.twitter.com/UOKuF49Ybp