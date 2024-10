Ο επόμενος οδηγός της Mercedes-AMG στη Formula 1 δεν θέλει να βάλει τον εαυτό του σε ακόμη περισσότερη πίεση ενόψει της παρθενικής του σεζόν.

Το 2025 η Mercedes-AMG θα πάρει μέρος στη Formula 1 για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή της δίχως να έχει στις τάξεις της έναν παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο Λιούις Χάμιλτον αποχωρεί στο τέλος της τρέχουσας σεζόν και θα γίνει οδηγός της Scuderia Ferrari δίπλα στον Σαρλ Λεκλέρ.

Η αντικατάστασή του εξελίχθηκε σε… σίριαλ και στο περιθώριο του Grand Prix Ιταλίας γνωστοποιήθηκε πως ο Κίμι Αντονέλι θα οδηγεί για τη Mercedes από το 2025. Εκείνο το αγωνιστικό τριήμερο έκανε ντεμπούτο στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές, δίχως ωστόσο να αποφύγει τα λάθη. Ο Ιταλός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας και η προαγωγή του στην F1 θα γίνει σε ηλικία 18 ετών.

Το «βάρος» στις πλάτες του Αντονέλι θα είναι μεγάλο, με τον Ιταλό να διαφοροποιεί τον εαυτό του από τον Λιούις Χάμιλτον: «Είναι αδύνατο να αντικαταστήσω τον Χάμιλτον. Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα του σπορ και έχει κατακτήσει πάρα πολλά. Δεν θέλω να δω το ντεμπούτο μου στην F1 απλά ως ένας αντικαταστάτης του. Είμαι απλά ο επόμενος οδηγός της Mercedes».

Πολύ σημαντική για την εξέλιξη του Αντονέλι και την αυτοπεποίθηση που θέλει να χτίσει ενόψει του ντεμπούτου του είναι η στήριξη που έχει από τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το ντεμπούτο μου στην F1. Ο Λιούις είναι φοβερός τύπος και με στηρίζει. Είμαι πολύ-πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

