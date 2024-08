Διακοπή στη διαδικασία του FP1 στο Grand Prix Ιταλίας έπειτα από έξοδο του πιθανού αντικαταστάτη του Λιούις Χάμιλτον στη Mercedes.

Το ντεμπούτο του Κίμι Αντονέλι στη Formula 1 αποδείχθηκε καταστροφικό. Ο 18χρονος Ιταλός, ο οποίος είναι το φαβορί για τη θέση του Λιούις Χάμιλτον στη Mercedes-AMG το 2025, είχε έξοδο μόλις στη δεύτερη προσπάθειά του στο FP1 του Grand Prix Ιταλίας.

Ο Αντονέλι ήταν σε γρήγορη προσπάθεια όταν στην είσοδο της τελευταίας στροφής το πίσω μέρος της W15 αποσταθεροποιήθηκε. Ο Ιταλός έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στα προστατευτικά ελαστικά με πολλά χιλιόμετρα, προκαλώντας μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιο που έχει... δανειστεί από τον Τζορτζ Ράσελ. Όπως είναι λογικό, η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της και η διαδικασία διεκόπη προσωρινά.

HUGE CRASH! 😯



Heartbreak for Kimi Antonelli as he loses control in Turn 11 and smashes into the barrier 😨 pic.twitter.com/BKChBaRqTU