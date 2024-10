Στην ιταλική ομάδα είναι έτοιμοι να στρέψουν την προσοχή τους αποκλειστικά στην επόμενη αγωνιστική σεζόν της Formula 1.

Η φετινή χρονιά για τη Scuderia Ferrari τελείωσε, τουλάχιστον ότι αφορά την εξέλιξη του μονοθεσίου της. Η ιταλική ομάδα σχεδιάζει να φέρει νέες αναβαθμίσεις στην SF-24 στο Grand Prix ΗΠΑ το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου, ωστόσο θα είναι το τελευταίο πακέτο της σεζόν.

Σύμφωνα με το formu1a.uno, αυτή η αναβάθμιση έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πριν από μερικές εβδομάδες πήρε έγκριση για να περάσει στην παραγωγή. Αυτό σημαίνει πως πλέον στην αεροδυναμική σήραγγα στο Μαρανέλο οι τεχνικοί των «κόκκινων» τοποθετούν αποκλειστικά το μονοθέσιο του 2025.

Σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα, ο νέος σχεδιασμός της εμπρός αεροτομής που παρουσιάστηκε στη Σιγκαπούρη θα είναι η βάση για την αεροδυναμική φιλοσοφία του μονοθεσίου του 2025, το οποίο έχει την κωδική ονομασία «677». Στόχος του σχεδιαστικού τμήματος είναι να βελτιώσει την ισορροπία στους δύο άξονες, να αυξήσει την κάθετη δύναμη και την απόκριση του εμπρός μέρους.

Από την 1η Οκτωβρίου αναλαμβάνει καθήκοντα στο εργοστάσιο του Μαρανέλο ο Λοΐκ Σερά, ο οποίος προέρχεται από τη Mercedes-AMG. Αυτός θα είναι που θα ορίσει την κατεύθυνση στην εξέλιξη του μονοθεσίου του 2025 και κάθε απόφαση μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη. Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, έχει ήδη επιβεβαιώσει πως η ομάδα του εργάζεται εδώ και καιρό στη διάδοχο της SF-24, ωστόσο δεν γνωρίζαμε την κλίμακα.

