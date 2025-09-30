Η Volkswagen αναζητά ξανά το βηματισμό της στην Ινδία

Οι αποχωρήσεις στελεχών και το φορολογικό πρόστιμο φέρνουν μεγάλες προκλήσεις σε μια από τις σημαντικότερες αγορές.

Η Ινδία θεωρείται μια από τις πιο υποσχόμενες αγορές στον κόσμο, με πάνω από 4 εκατ. πωλήσεις νέων αυτοκινήτων τον χρόνο. Παρά τη μακρόχρονη παρουσία της, η Volkswagen και η Skoda έχουν σήμερα μερίδιο μόλις 2% και προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Skoda ανακοίνωσε τη συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους και την αποχώρηση περίπου δέκα υψηλόβαθμων στελεχών.

Το βάρος του προστίμου

Η κρίση γίνεται πιο έντονη λόγω της δικαστικής διαμάχης με τις αρχές της Ινδίας, που ζητούν 1,4 δισ. δολάρια για φορολογικές παραβάσεις. Αν το ποσό διπλασιαστεί με τόκους και πρόστιμα, θα αγγίξει τα 2,8 δισ. δολάρια, δημιουργώντας τεράστια πίεση στον όμιλο. Παράλληλα, ενώ τα έσοδα σχεδόν τριπλασιάστηκαν την τελευταία πενταετία, τα κέρδη κατέρρευσαν. Η VW χρειάζεται μια πιο ελκυστική γκάμα, σε μια αγορά όπου νέοι παίκτες όπως η Kia έχουν ήδη καταφέρει να ξεχωρίσουν.

Η ηλεκτρική πρόκληση του 2027

Με τους νέους κανονισμούς κατανάλωσης και εκπομπών που έρχονται το 2027, η VW θα πρέπει να λανσάρει ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ινδία, όπου σήμερα δεν διαθέτει ούτε ένα. Η συνεργασία με την Mahindra για τεχνολογία μπαταριών δείχνει τον δρόμο, αλλά η επιτυχία θα εξαρτηθεί από το αν ο όμιλος μπορέσει να αφήσει πίσω του τις τρέχουσες δυσκολίες.