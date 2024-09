Νέα σενάρια θέλουν τον Μεξικανό οδηγό να εξετάζει την πιθανότητα αποχώρησής του από τη Formula 1 και μάλιστα σύντομα.

Η θέση του Σέρχιο Πέρεζ στη Red Bull Racing έχει περάσει από «χίλια κύματα». Ο Μεξικανός πήγε στους «ταύρους» το 2021 κι έκτοτε έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της προσοχής για την κακή του αγωνιστική φόρμα. Παρά την αδυναμία του να αποδώσει στα επιθυμητά επίπεδα, η Red Bull προσέφερε νωρίτερα στο 2024 νέο διετές συμβόλαιο στον Πέρεζ, το οποίο θα τον κρατήσει στο Μίλτον Κινς μέχρι το 2026.

Παρά το νέο του συμβόλαιο, η απόδοση του Πέρεζ δεν έχει βελτιωθεί και συνεχίζει να αποδίδει πολύ χειρότερα από τον teammate του, Μαξ Φερστάπεν. Με τη λέξη «βελτίωση» να παραμένει άγνωστη για τον 34χρονο, οι φήμες περί αντικατάστασής του συνεχίζουν να κυκλοφορούν στο paddock της Formula 1.

Σύμφωνα με τον πολύπειρο δημοσιογράφο, Τζο Σέιγουορντ, ο Πέρεζ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος του 2024. Όπως αναφέρει στο προσωπικό του blog, ο 34χρονος σχεδιάζει μαζί με τη Red Bull να ανακοινώσει την αποχώρησή του από το σπορ στο επερχόμενο Grand Prix Μεξικού το τριήμερο 25-27 Οκτωβρίου.

Όσο για το ποιος θα τον αντικαταστήσει, ο Σέιγουορντ αναφέρει πως στη Red Bull Racing έχουν εντυπωσιαστεί με τις επιδόσεις του Όσκαρ Πιάστρι της McLaren. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μάνατζερ του Αυστραλού είναι ο πρώην οδηγός της Red Bull, Μαρκ Ουέμπερ.

Το εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει βέβαια είναι το συμβόλαιο του Πιάστρι, το οποίο τον δεσμεύει με τη McLaren έως το τέλος του 2026. Η βρετανική ομάδα έχει στα «σκαριά» ένα εξαιρετικό ταλέντο, τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο, ο οποίος προηγείται στη βαθμολογία της Formula 2.

