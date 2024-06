Ο Μεξικανός οδηγός θα συνεχίσει στη Formula 1 με τους «ταύρους» υπογράφοντας νέο, διετές, συμβόλαιο συνεργασίας ως teammate του Μαξ Φερστάπεν.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση του Grand Prix Καναδά η Red Bull Racing ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Σέρχιο Πέρεζ. για ακόμα δύο χρόνια, δηλαδή έως και το 2026. Ο Μεξικανός οδηγός έβαλε την υπογραφή του σε νέο διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μίλτον Κινς και θα πλαισιώσει για άλλες δύο σεζόν τον Μαξ Φερστάπεν.

¡Vamos Checo! 🇲🇽



We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️



Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez