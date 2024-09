Στόχος του Βρετανού της McLaren Racing είναι να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στη Formula 1, όμως πρέπει να κερδίσει τον Μαξ Φερστάπεν για να τα καταφέρει.

Με έξι Grand Prix και τρεις Αγώνες Σπριντ για το τέλος της σεζόν η διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών είναι μόλις 52 βαθμοί. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει ένα «μαξιλάρι ασφαλείας» από τον Λάντο Νόρις, όμως η κατάσταση μπορεί να αλλάξει δραματικά από τη μία στιγμή στην άλλη.

Ο Νόρις πήρε μια επιβλητική νίκη στο Grand Prix Σιγκαπούρης και δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης σε κανέναν άλλο οδηγό. Με τους αγώνες για το τέλος της χρονιάς να λιγοστεύουν, ο Βρετανός ξέρει πως κάθε αποτέλεσμα είναι κρίσιμο στη μάχη του τίτλου. Ερωτώμενος σχετικά με το αν έχει τρόπο να κερδίσει τον Φερστάπεν στη μάχη του τίτλου, ο Νόρις είπε:

