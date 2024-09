Οι αντιδράσεις μετά την απομάκρυνση του Αυστραλού οδηγού από τη θέση του στην RB μαρτυρούν πόσο αγαπητή προσωπικότητα ήταν στο paddock.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο στο Grand Prix Σιγκαπούρης είπε «αντίο» στη Formula 1, καθώς ήταν ο τελευταίος του αγώνας. Από το GP ΗΠΑ που ακολουθεί, τη θέση του στην RB θα πάρει ο Λίαμ Λόσον όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα, λίγες ημέρες μετά τη μάχη στη Μαρίνα Μπέι.

Ο Ρικάρντο αγωνίστηκε στη Formula 1 σε 14 σεζόν. Ξεκίνησε το ταξίδι του στην HRT πίσω στο 2011 κι έκτοτε οδήγησε επίσης για τις Toro Rosso, Red Bull Racing, Renault F1, McLaren Racing. Το 2023 επέστρεψε στη δεύτερη ομάδα της Red Bull η οποία είχε την ονομασία Scuderia AlphaTauri και φέτος ονομάζεται RB.

Στην καριέρα του στη Formula 1 πήρε μέρος σε 257 Grand Prix και κατέκτησε 8 νίκες, 3 pole position και ανέβηκε 32 φορές στο βάθρο. Η καλύτερη θέση στη βαθμολογία οδηγών που πήρε ήταν η 3η το 2014.

Η απώλεια του Ρικάρντο θα είναι μεγάλη για το paddock της Formula 1, καθώς ήταν ανέκαθεν μια πολύ αγαπητή και σεβαστή προσωπικότητα. Με την αποχώρησή του να είναι κατά πάσα πιθανότητα οριστική αυτή τη φορά, ο κόσμος της Formula 1 είπε το δικό της «αντίο» στο χαμογελαστό της παιδί.

Από τον επίσημο λογαριασμό της η Formula 1 έκανε τη δική της ανάρτηση όπως και οι δύο ομάδες της Red Bull.

Thank you Daniel 💙

⁰Laurent Mekies on Daniel: “He has brought a lot of experience and talent to the Team with a fantastic attitude, which has helped everyone to develop and foster a tight team spirit.”#F1 #VCARB pic.twitter.com/cqKrbFAehU