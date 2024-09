O Λίαμ Λόσον θα πάρει τη θέση του Αυστραλού στο μονοθέσιο της ομάδας για τους εναπομείναντες 6 αγώνες της Formula 1.

Οι φήμες που ήθελαν το Grand Prix Σιγκαπούρης να είναι το τελευταίο του Ντάνιελ Ρικάρντο με την RB, επιβεβαιώθηκαν. Η ομάδα ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας με τον Αυστραλό οδηγό και την αντικατάστασή του από τον Λίαμ Λόσον. Ο Ρικάρντο είχε απογοητεύσει τη διοίκηση της RB με τις εμφανίσεις του, έχοντας συγκεντρώσει φέτος μόλις 12 βαθμούς. Καλύτερη θέση φέτος ήταν η 8η στο Grand Prix Καναδά.

Jumping behind the wheel for the remainder of the 2024 Formula One Season 💪@LiamLawson30 will be pairing up with @YukiTsunoda07 as we fight for points in the last six races.#F1 #VCARB