Ο Ενέα Μπαστιανίνι της Ducati ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στην πίστα της Μανταλίκα με νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας.

To MotoGP ξεκίνησε το ταξίδι του στην Ασία με το Grand Prix Ινδονησίας να είναι ο πρώτος εκ των πέντε αγώνων στη μεγαλύτερη ήπειρο του πλανήτη. Στην πίστα της Μανταλίκα πραγματοποιήθηκαν οι δύο πρώτες περίοδοι ελεύθερων δοκιμών στο στεγνό, κάτι το οποίο βοήθησε ομάδες και αναβάτες να βρουν το σωστό δρόμο στο στήσιμο των μοτοσικλετών τους.

Οι χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές διάρκειας 60 λεπτών εξελίχθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον και μας προϊδέασαν πως η μάχη στη συνέχεια του τριημέρου θα είναι συναρπαστική. Ταχύτερος αναβάτης στην ημέρα ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι της Ducati Corse. O Ιταλός στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας σημείωσε το 1:29,630, χρόνος ο οποίος είναι το νέο ρεκόρ πίστας. Δεύτερος ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing, με τον Ισπανό να είναι μόλις 40 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον Μπαστιανίνι.

Στην 3η θέση βρέθηκε ο Φράνκο Μορμπιντέλι με τη δεύτερη GP24 της Pramac, ενώ πίσω του ήταν ο Πέκο Μπανάια. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν πολύ διακριτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όμως στο τέλος των χρονομετρημένων ελεύθερων δοκιμών πίεσε και ο χρόνος του τον έφερε 0,082 δλ μακριά από την κορυφή.

Ο Μάρκο Μπετζέκι πήρε την 5η θέση μπροστά από τον εντυπωσιακό Φάμπιο Κουαρταραρό με τη σαφώς βελτιωμένη Yamaha M1. O Μαρκ Μάρκεθ ήταν μόλις στην 7η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Πέρδο Ακόστα με KTM, Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με VR46 Ducati και Μάβερικ Βινιάλες με Aprilia.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix Ινδονησίας είναι προγραμματισμένες για τις 5:50 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Αποτελέσματα Ελεύθερων Δοκιμών MotoGP Ινδονησία

