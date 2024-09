Η ιταλική ομάδα μπορεί να μην πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στη Σιγκαπούρη, όμως έμεινε ευχαριστημένη από την ταχύτητα της SF-24.

Ο αγώνας της Scuderia Ferrari στη Μαρίνα Μπέι δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που θα περίμενε η ίδια. Οι κάκιστες κατατακτήριες δοκιμές το Σάββατο περιόρισαν τις δυνατότητες της ιταλικής ομάδας για ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή.

Η Ferrari έφυγε από τη Σιγκαπούρη με 16 βαθμούς και έχασε έδαφος στο πρωτάθλημα κατασκευαστών από τις McLaren και Red Bull Racing. Ωστόσο ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, έμεινε ευχαριστημένος από τον τρόπο που εξελίχθηκε ο αγώνας της Κυριακής: «Είναι πάντα καλό να τελειώνεις το αγωνιστικό τριήμερο με θετικό τρόπο. Εκτελέσαμε πολύ καλά τον αγώνα και είχαμε φοβερό ρυθμό. Το πρόβλημά μας ήταν το Σάββατο. Αν δούμε τους τελευταίους 25 γύρους του αγώνα, ο ρυθμός μας ήταν εφάμιλλος με αυτόν του Νόρις».

A strong fight by both our boys brings home some good points 👊#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/DqrBBGTi5K