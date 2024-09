Στο μικροσκόπιο της αυστριακής ομάδας είναι ήδη η αγορά οδηγών της Formula 1 του 2025, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοικτά.

Πριν καλά-καλά τελειώσει η φετινή σεζόν της Formula 1, η Red Bull Racing ξεκίνησε τη «Silly Season» του 2025. Η αυστριακή ομάδα βρίσκεται σε μία δύσκολη θέση, με τον Μαξ Φερστάπεν να απειλεί διαρκώς πως μπορεί να φύγει από το σπορ, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία πως δεν έχει τα εφόδια για να γίνει ο ηγέτης των «ταύρων».

Σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Ολλανδός από τη Red Bull, δεν υπάρχει κάποιος άλλος οδηγός στα «σκαριά» ώστε να ηγηθεί των «ταύρων». Στο περιθώριο του GP Σιγκαπούρης ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, ρωτήθηκε από τον Μάρτιν Μπραντλ του Skysports σχετικά με το λόγο που έχει ενδεχομένως το πιο αδύναμο δίδυμο του grid από τις κορυφαίες ομάδες.

«Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε δώσει την ευκαιρία σε πολλούς νέους οδηγούς ανά τα χρόνια και το σύστημα της Red Bull απαιτεί αποτελέσματα και απόδοση. Εάν ο Μαξ φέτος αποδίδει καλά, τότε ο Πέρεζ δεν κάνει κάτι ανάλογο φέτος. Πέρυσι έκανε καλή δουλειά ή τουλάχιστον αρκετά καλή δουλειά για να τερματίσει δεύτερος στο πρωτάθλημα. Πρέπει να κοιτάξουμε όμως και μακροπρόθεσμα. Έχουμε αυτή τη στιγμή στον πάγκο τον Λίαμ Λόσον. Κοιτώντας οδηγούς όπως τον Φράνκο Κολαπίντο, τον Όλιβερ Μπέρμαν, τον Κίμι Αντονέλι, είναι στο ίδιο επίπεδο; Ο χρόνος θα δείξει. Έχουμε και τον Ιζάκ Χατζάρ στη Formula 2 και μέχρι πρότινος ήταν στην πρώτη θέση στη βαθμολογία. Έχουμε ένα ταλέντο στη Formula 3 για τον οποίο είμαι πολύ ενθουσιασμένος, τον Άρβιντ Λίντμπλαντ. Έχουμε βάθος στο πρόγραμμα νέων οδηγών», ανέφερε ο Βρετανός.

Max takes a P2 finish 🏆, while Checo fought his way from P13 to P10 with some strong overtakes! 💪



Result 🏁: NOR, Max 🫶, PIA, RUS, LEC, HAM, SAI, ALO, HUL, Checo 🙌#F1 || #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/GY0RiT5Bpy