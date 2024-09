Η νίκη του Λάντο Νόρις στη Σιγκαπούρη ήταν κυριαρχική αλλά λίγο έλειψε η προσπάθεια του οδηγού της McLaren να καταλήξει στον τοίχο.

Ο Λάντο Νόρις ήταν εντυπωσιακός στο Grand Prix Σιγκαπούρης και διέλυσε τον ανταγωνισμό, παίρνοντας με κυριαρχικό τρόπο την τρίτη φετινή του νίκη, που είναι και η τρίτη της καριέρας του στη Formula 1. Έτσι, ο Βρετανός μείωσε ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μαξ Φερστάπεν, η οποία πλέον βρισκεται στους 52 βαθμούς.

Ωστόσο, η νίκη αυτή δεν ήταν τόσο εύκολη όσο δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. Ο Νόρις σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να εγκαταλείψει, καθώς είχε επαφή με τις μπαριέρες, σε σημεία του αγώνα μάλιστα που δεν ένιωθε καθόλου πίεση.

Η πρώτη περίπτωση ήταν στην είσοδο της στροφής 14, στον 29ο γύρο του αγώνα. Ο Νόρις μπλόκαρε τα ελαστικά του και ακούμπησε οριακά στις μπαρέρες, καταφέρνοντας ωστόσο να συνεχίσει, χωρίς να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην εμπρός πτέρυγα.

#F1naSPORTTV #F1 #Formula1 #F1NaBand #LN4 #L4NDO #SingaporeGP Norris gets nervous and makes a big block and grazes the wall with the front wing. 🚨🚨 pic.twitter.com/I1XZnzsQsk

Η δεύτερη περίπτωση ήρθε στον 48ο γύρο, όταν ο Νόρις «έξυσε» την μπαριέρα με τον πίσω τροχό κατά την έξοδο της στροφής. Και πάλι ήταν τυχερός -εκτός από ικανός- και δεν έπαθε ζημιά, καταφέρνοντας να φτάσει μέχρι τον τερματισμό και τη νίκη.

Norris touches the wall again! 😱



And moments later he set a new fastest lap of the race 😅 pic.twitter.com/NppXXNDlNB