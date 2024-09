Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing μίλησε για τον αγώνα του στη Μαρίνα Μπέι με μία συγκρατημένη αισιοδοξία ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Τις μικρότερες δυνατές απώλειες είχε ο Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Σιγκαπούρης. Ο Ολλανδός οδηγός εκκίνησε και τερμάτισε στη 2η θέση, πίσω από τον νικητή των 62 γύρων στη Μαρίνα Μπέι, Λάντο Νόρις. Έτσι, η μεταξύ τους διαφορά μειώθηκε κατά 7 βαθμούς στο πρωτάθλημα οδηγών.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Φερστάπεν μίλησε για το μοναχικό αγώνα που είχε στη Σιγκαπούρη, καθώς δεν απείλησε ούτε απειλήθηκε: «Ο αγώνας μου ήταν μοναχικός. Προσπάθησα να κάνω το καλύτερο που μπορούσα. Προσπάθησα να διαχειριστώ το ρυθμό μου. Το πρώτο μέρος του αγώνα ήταν δύσκολο για εμάς, είχα αρκετή φθορά στα ελαστικά μου. Μετά το pit-stop μου ήμουν πιο άνετος, ήταν καλύτερα τα πράγματα. Πιστεύω πως η 2η θέση είναι ένα πολύ καλό επίτευγμα σε μία πίστα που γνωρίζαμε πως θα δυσκολευτούμε. Προφανώς όμως δεν είμαστε χαρούμενοι με τη 2η θέση. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ακόμη περισσότερο και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω».

Για τη μικρότερη δυνατή απώλεια βαθμών που είχε από τον Νόρις, τόνισε: «Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Πρέπει να αντιστρέψουμε την κατάσταση, να μην τερματίζουμε συνέχεια πίσω από τον Νόρις. Θα δούμε τι θα γίνει».

Η Σιγκαπούρη φημίζεται για την έντονη σωματική καταπόνηση των οδηγών, καθώς ο Φερστάπεν ήδη σκεφτόταν το πότε θα ξεκουραστεί: «Πάντα είναι δύσκολα εδώ, έχει πολλή ζέστη. Είναι γενικά ένας αγώνας μεγάλης διάρκειας. Ανυπομονώ να ξεκουραστώ».

