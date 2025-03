Στη βρετανική ομάδα θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να φτάσουν στην κορυφή της Formula 1 τα επόμενα χρόνια.

Με μεγάλες φιλοδοξίες και όνειρα για μελλοντικές επιτυχίες ξεκινάει το 2025 η Williams Racing. H βρετανική ομάδα βρίσκεται σε ανοδική τροχιά και θέλει να «χτίσει» τα θεμέλια ώστε πρωταγωνιστήσει στη Formula 1. Στις τάξεις της έχει ένα πολύ γρήγορο και έμπειρο οδηγικό δίδυμο, τους Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ.

Τον Ταϊλανδό τον γνωρίζουν πολύ καλά στη Williams, όμως δεν ισχύει το ίδιο για τον Ισπανό, ο οποίος ευελπιστούν να τους ανεβάσει επίπεδο. Όπως παραδέχθηκε ο Σάινθ, οι τεχνικοί της βρετανικής ομάδας προσπαθούν να μάθουν όλα όσα αποκόμισε τα τέσσερα χρόνια που ήταν στη Scuderia Ferrari.

Fire up and go 👉👉👉 pic.twitter.com/fljUBJnKMM

«Προφανώς και υπάρχουν πολλά πράγματα από την προηγούμενη ομάδα μου για τα οποία μπορώ να μιλήσω, να πω τι ήταν σημαντικό για εμένα. Αυτό που μου αρέσει από τη Williams είναι πως φαίνονται ενθουσιασμένοι να με ακούσουν και μου κάνουν ερωτήσεις σε κάθε συνάντηση που έχουμε. Όλοι είναι άνετοι και κάνουν πολλές ερωτήσεις και για το λόγο αυτό όλες οι συναντήσεις με τους μηχανικούς παίρνουν αρκετό χρόνο. Βλέπω κίνητρο, βλέπω θέληση και ενθουσιασμό ώστε να κάνουμε το μονοθέσιο ταχύτερο. Νιώθω πως ό,τι έχω πει έχει εφαρμοστεί και σύντομα θα έχει αντίκτυπο στην ομάδα», είπε ο 30χρονος στο περιθώριο των χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν.

It's all about the details...



Right, @Atlassian? 🤝 pic.twitter.com/5g52Ofxv69