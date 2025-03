Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής νιώθει πιο άνετα από κάθε άλλη σεζόν στην τωρινή γενιά μονοθεσίων της Formula 1.

Θετικά είναι τα πρώτα δείγματα από τη νέα Ferrari SF-25 για τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις χειμερινές δοκιμές στο Μπαχρέιν και πλέον ανυπομονεί για να ξεκινήσει η νέα σεζόν.

Στην πίστα του Σακχίρ ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έγραψε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο στις τρεις ημέρες δοκιμών και είχε τον καλύτερο χειμώνα του μετά το 2020. Η νέα SF-25 άφησε θετικές εντυπώσεις στον Χάμιλτον, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το φετινό του μονοθέσιο.

Photos from our final day of testing 📸 pic.twitter.com/W20AfrlToV

«Για εμένα με την προηγούμενη γενιά μονοθεσίων ήταν πιο εύκολο να δεις που βρίσκεται από πολύ νωρίς. Είχες διαφορετική αίσθηση. Μπορώ να πω πως φέτος έχω πολύ καλή αίσθηση του μονοθεσίου μετά από πολλά χρόνια», ανέφερε.

Ένας από τους στόχους του στις χειμερινές δοκιμές είναι να μαθαίνει κάθε λεπτομέρεια του μονοθεσίου του ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος για το ξεκίνημα της σεζόν. Μπορεί να έκανε μόλις 162 γύρους ωστόσο ο Χάμιλτον πιστεύει πως η Ferrari έχει χτίσει μια καλή βάση για το ξεκίνημα της σεζόν.

«Προσωπικά θέλω να δοκιμάζω τα πάντα και να βρίσκω λύσεις. Αυτό κάναμε στις δοκιμές. Έχουμε ακολουθήσει τα προγράμματά μας και προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Νιώθω πως στην παρούσα φάση έχουμε χτίσει μία πολύ γερή βάση. Όλοι ξέρουμε όμως πως οι αντίπαλοί μας είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Φαίνεται πως όλοι είμαστε πολύ κοντά μεταξύ μας. Μπορεί να μην γνωρίζουμε τι θα γίνει και ποιος είναι ανταγωνιστικός μέχρι τον πρώτο αγώνα», πρόσθεσε.

Η πρεμιέρα της νέας σεζόν της Formula 1 είναι το Grand Prix Αυστραλίας το τριήμερο 14-16 Μαρτίου.

Every detail counts! Watch how we prepare the SF-25 with some brand new stickers 😎 pic.twitter.com/lNEicAM4sl