Στην αυστριακή ομάδα στρέφουν την προσοχή τους σε άλλα ζητήματα και όχι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών της Formula 1.

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια η Red Bull Racing δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας των κατασκευαστών. Η αυστριακή ομάδα έχασε την πρωτιά από τη McLaren Racing και πλέον βρίσκεται 20 βαθμούς πίσω από τη βρετανική ομάδα.

Επιπλέον η Red Bull ταλαιπωρείται από πολλά προβλήματα στο μονοθέσιό της, το οποίο δεν βελτιώνεται από τις αναβαθμίσεις που παράγονται στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς. Αντιθέτως η RB20 έχει γίνει πιο δύσκολη στην οδήγηση και το παράθυρο λειτουργίας της έχει μικρύνει σημαντικά.

Με τις νίκες πλέον να φαντάζουν πολυτέλεια, ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/Motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, όταν ρωτήθηκε από το γερμανικό Sky αν χάθηκαν οι ελπίδες της ομάδας του να αναδειχθεί και πάλι πρωταθλήτρια είπε: «Για να είμαι ειλικρινής, ναι. Το θετικό στο πρωτάθλημα οδηγών είναι πως ο Πιάστρι είναι πολύ κοντά στον Νόρις στη βαθμολογία».

Today was a tough battle, but we gave it our all 🫶 Now let’s turn our heads to Singapore 🇸🇬 #F1 || #AzerbaidjanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/mxuorYb7PK

Στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν η αυστριακή ομάδα υπέστη ακόμη ένα πλήγμα. Ο Σέρχιο Πέρεζ ενεπλάκη σε ατύχημα με τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari με το μονοθέσιό του να διαλύεται στον προστατευτικό τοίχο. Σύμφωνα με τον Μάρκο, αυτό το συμβάν θα κοστίσει σημαντικά στη Red Bull.

«Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα για εμάς. Σίγουρα θα καταφέρουμε να έχουμε το μονοθέσιο έτοιμο για τη Σιγκαπούρη, όχι όμως όπως σχεδιάζαμε. Οι δοκιμές οι οποίες είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε στη Σιγκαπούρη δεν είναι πλέον εφικτές. Πρόκειται για ένα μεγάλο πισωγύρισμα», δήλωσε.

Sparks fly on the streets of Baku! 💥😱



This moment between Sainz and Perez effectively ended the race, and cost both the chance of a podium!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iR6UTynvpv