Τι ακριβώς συνέβη ανάμεσα στους οδηγούς των Ferrari και Red Bull Racing και πώς κατέληξαν στον τοίχο ενώ έδιναν μάχη για το βάθρο.

Οι τελευταίοι γύροι του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν αποδείχθηκαν άκρως συναρπαστικοί. Όλοι αναμέναμε να δούμε αν ο Σαρλ Λεκλέρ είχε πει την τελευταία του λέξη στις προηγούμενες προσπάθειές του ή αν θα μπορούσε να κάνει μία ακόμα απόπειρά προσπέρασης επί του Όσκαρ Πιάστρι της McLaren με στόχο τη νίκη.

Εν τέλει, τα πίσω ελαστικά της SF-24 είχαν υπερβολική φθορά και ο Λεκλέρ έκανε «βήματα» προς τα πίσω. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull να του επιτεθεί και τον Κάρλος Σάινθ να μπει στο «παιχνίδι» του βάθρου.

Στον 50ο γύρο ο Πέρεζ προσπάθησε να περάσει τον Λεκλέρ από την εξωτερική στη στροφή 1 αλλά δεν τα κατάφερε. Στην έξοδο έχασε θέση από τον Σάινθ, με τους δύο να συνεχίζουν να μάχονται και μετά τη στροφή 2. Ωστόσο εκείνη τη στιγμή στην ευθεία προς τη στροφή 3 οι Σάινθ και Πέρεζ είχαν επαφή και κατέληξαν στον προστατευτικό τοίχο, ενώ τα μονοθέσιά τους υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Sparks fly on the streets of Baku! 💥😱



This moment between Sainz and Perez effectively ended the race, and cost both the chance of a podium!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iR6UTynvpv