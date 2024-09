Λίγες ώρες μετά τον αγώνα του στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, ο Μεξικανός οδηγός ενημερώθηκε για το καρδιακό επεισόδιο του πατέρα του.

Ο Αντόνιο Πέρεζ Γκαριμπάι, πατέρας του οδηγού της Red Bull Racing, Σέρχιο Πέρεζ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου. Ο Μεξικανός υπέστη καρδιακό επεισόδιο και βρέθηκε δίχως να έχει τις αισθήσεις του στο μπάνιο του σπιτιού του στην Πόλη του Μεξικού.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του, ο Αντόνιο Πέρεζ υπέστη προέμφραγμα, η οποία εμφανίζεται με τη μορφή πόνου στο στήθος πριν υπάρξει η καρδιακή προσβολή. Ο λόγος ο οποίος συνέβη το περιστατικό εικάζεται ότι ήταν το συμβάν που είχε ο γιος του με τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari στον 50ό από τους 51 γύρους του αγώνα.

Σύμφωνα με δεύτερη ανακοίνωση, ο Αντόνιο Πέρεζ βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση από τους γιατρούς και η κατάστασή του θεωρείται σταθερή. Με βάση τις τελευταίες εξετάσεις, ο 65χρονος θα πάρει τις επόμενες ημέρες εξιτήριο από το νοσοκομείο ώστε να αναρρώσει πλήρως.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα, Medio Tiempo, o μπαμπάς Πέρεζ φέρεται να δήλωσε: «Όλα έγιναν μετά το ατύχημα (σ.σ. στο Μπακού). Το σοκ από το ατύχημα το προκάλεσε μάλλον. Ήδη τσεκάρουν την καρδιά μου για να δουν τους λόγους που έχασα τις αισθήσεις μου».

Η περιπέτεια υγείας του Αντόνιο Πέρεζ δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα του Σέρχιο Πέρεζ. Ο Μεξικανός κατευθύνεται προς τη Σιγκαπούρη για τον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 το τριήμερο 20-22 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μία πίστα που τον βολεύει και το 2022 αναδείχθηκε εκεί νικητής. Στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν μέχρι το συμβάν με τον Κάρλος Σάινθ ο Πέρεζ έδινε μάχη για τη 2η θέση.

