Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari υποστήριξε ότι το κόκκινο μονοθέσιο ήταν δύσκολο στην οδήγηση με τα ελαστικά σκληρής γόμας.

Για μία ακόμα χρονιά η pole position στο Μπακού δεν μεταφράστηκε σε νίκη. Ο Σαρλ Λεκλέρ εκκίνησε και φέτος από την πρώτη θέση του grid στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, όμως περιορίστηκε στη 2η θέση, πίσω από την McLaren του Όσκαρ Πιάστρι.

Σε ερώτηση για το πότε συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να φθάσει στη νίκη, ο Μονεγάσκος δήλωσε: «Μόλις βάλαμε τα ελαστικά σκληρής γόμας. Με τα μέσης γόμας ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί και το μονοθέσιο είχε καλή αίσθηση. Δυστυχώς δεν έκανα προσομοίωση αγώνα με αρκετά καύσιμα τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, οπότε επιλέξαμε ένα στήσιμο του μονοθεσίου που στον αγώνα ήταν δύσκολο να διαχειριστώ. Με τη σκληρή γόμα αντιμετώπιζα πρόβλημα με τα πίσω ελαστικά. Προς το τέλος του αγώνα νόμιζα ότι σε αυτή ή στην επόμενη στροφή θα πέσω στον τοίχο».

Capping off a hard-fought battle on track with a podium spray 🍾 🏆 #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/PXBIP4OHE6