Ως έναν εκ των καλύτερων αγώνων της καριέρας του χαρακτήρισε το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ο Αυστραλός οδηγός της McLaren Racing.

Σε έναν από τους καλύτερος αγώνες της φετινής σεζόν της Formula 1, o Όσκαρ Πιάστρι πήρε μια θαυμάσια νίκη στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοικτό. Ο Αυστραλός οδηγός έπαιξε εκπληκτική άμυνα στον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari επί 35 γύρους και κατάφερε να φτάσει στη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο θεσμό.

Μετά τον τερματισμό στο Μπακού, ο πάντα χαλαρός Πιάστρι, μίλησε για το πώς έζησε τον αγώνα και τη μάχη του με τον Λεκλέρ: «Προσπάθησα στην αρχή του αγώνα να πάρω την πρωτοπορία αλλά όταν έχασα το DRS απλά δεν είχα ρυθμό. Μετά το pit-stop είδα πως ήμουν πολύ κοντά και κατάλαβα πως είχα περισσότερη πρόσφυση από τον Λεκλέρ. Έπρεπε να τον περάσω, διότι αν δεν το έκανα εκείνη τη στιγμή, δεν θα το έκανα ποτέ. Ήταν μια μεγάλη βουτιά αλλά κατάφερα να την ολοκληρώσω και κατάφερα να κρατηθώ στη “ζωή” για τους επόμενους 35 γύρους. Οι δύο τελευταίοι γύροι όταν βγήκε από το DRS ήταν χαλαρωτικοί, κι ας μην υπάρχει χαλαρός γύρος στο Μπακού. Δούλεψα σκληρά και ήταν ένας από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας μου».

Ερωτηθείς σχετικά με το αν περίμενε να βρίσκεται σε αυτό το σημείο όταν πρωτοπήγε στη Formula 1 το 2023, ο Πιάστρι απάντησε: «Με δεδομένο το πού ήμασταν στο ξεκίνημα της περασμένης σεζόν, από κυριολεκτικά τελευταίοι τώρα είμαστε στην κορυφή του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Πολλά μπράβο στην ομάδα για το πώς κατάφεραν να αντιστρέψουν την κατάσταση στους 18 μήνες που είμαι στην ομάδα, για τη βελτίωση του μονοθεσίου και τη βοήθεια που μου έδωσε για να βελτιωθώ κι εγώ. Πριν από 12 μήνες δεν θα μπορούσα να πάρω ένα αποτέλεσμα σαν κι αυτό. Ανυπομονώ να δω τι με περιμένει στο μέλλον».

Με την εμφάνισή του στο Αζερμπαϊτζάν, ο Πιάστρι αναδείχθηκε Driver of the Day στη σχετική ψηφοφορία.

