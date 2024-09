Ο Μονεγάσκος περιμένει βοήθεια από τη Ferrari και τον Κάρλος Σάινθ προκειμένου να μετατρέψει σε νίκη την pole position στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

Με κυριαρχική εμφάνιση στο Q3 του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο Σαρλ Λεκλέρ εξασφάλισε την 26η pole position της καριέρας του στη Formula 1. Ο 26χρονος οδηγός δεν επηρεάστηκε από το ατύχημα στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη στο σιρκουί πόλης.

«Το Μπακού είναι μία από τις αγαπημένες μου πίστες της σεζόν. Δεν είχαμε ένα εύκολο διήμερο μέχρι τώρα, είχα το ατύχημα στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Δεν μου προκάλεσε όμως απώλεια αυτοπεποίθησης, γιατί ήξερα ότι είχαμε καλό ρυθμό. Στη δεύτερη περίοδο είχαμε προβλήματα με τα νέα εξαρτήματα που ενσωματώσαμε στο μονοθέσιο, χάσαμε και εκεί περίπου μισή ώρα. Γνώριζα ότι έπρεπε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Στο Q3 έπρεπε να μείνω όσο πιο μακριά γίνεται από τους τοίχους. Στην τελευταία προσπάθεια πίεσα περισσότερο και ο χρόνος ήρθε φυσιολογικά. Η αίσθηση από το μονοθέσιο ήταν πολύ καλή. Είναι απίστευτο το να βρίσκομαι στην pole».

BAKU POLE KING!!! 👑 That’s @Charles_Leclerc ’s fourth consecutive Pole position in Azerbaijan 😎 #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/nkz7R7Eo8W

Για την παρουσία του Σάινθ στην 3η θέση του grid και κατά πόσο μπορεί να τον βοηθήσει στον αγώνα, ο Μονεγάσκος σχολίασε: «Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να ευχηθούμε. Καθώς στη 2η θέση εκκίνησης η πρόσφυση είναι χαμηλότερη, η 1η και 3η θέση εκκίνησης είναι αυτές από τις οποίες θέλει μία ομάδα να ξεκινά τον αγώνα. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε ομαδική δουλειά αύριο για να κερδίσουμε. Θα είναι ένας μακρύς αγώνας. Παλαιότερα ήμασταν καλύτεροι στις κατατακτήριες και δυσκολευόμασταν στους αγώνες. Φέτος διαθέτουμε πιο δυνατό μονοθέσιο σε ρυθμό αγώνα».

FOUR Poles in a row at Baku! 👏 @Charles_Leclerc #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/kqm28Gy0sj