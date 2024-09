Ο Άντριαν Νιούι θα παίρνει περισσότερα χρήματα από την πλειόνοτητα των οδηγών της Formula 1 όταν θα ξεκινήσει τη θητεία του στη βρετανική ομάδα.

Η «βόμβα» έσκασε. Ο Άντριαν Νιούι επέλεξε την Aston Martin ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι επίσημη. Η βρετανική ομάδα παρουσίασε τον 65χρονο σε εκδήλωση που έγινε στις νέες της εγκαταστάσεις στο Σίλβερστον, δείχνοντας πως μόνος στόχος είναι η κυριαρχία στη Formula 1.

Οι υπηρεσίες του Νιούι ωστόσο αναμένεται να «χρυσοπληρωθούν», καθώς πρόκειται για τον κορυφαίο σχεδιαστή στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σύμφωνα με το BBC, το συμβόλαιο… μαμούθ που υπέγραψε ο Νιούι με την Aston Martin προβλέπει απολαβές άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ για τον Βρετανό.

A new era of Aston Martin



Coming in March 2025 🎬#F1 pic.twitter.com/6APsLimdOB