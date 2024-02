Οι οδηγοί της Formula 1 αμείβονται πλουσιοπάροχα για να ρισκάρουν τη ζωή τους σε ταχύτητες άνω των 300 χλμ/ώρα και κάθε χρόνο το πορτοφόλι τους γίνεται ολοένα και πιο «παχύ».

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τους μισθούς των οδηγών της Formula 1 να αυξάνονται κατακόρυφα. Η δημοφιλία του σπορ και τα έσοδα των ομάδων έχουν οδηγήσει σε συμβόλαια που ακόμη και στην αρχή της χιλιετίας ήταν σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Οι οδηγοί επιθυμούν παχυλούς μισθούς πλέον για τις υπηρεσίες τους και όσα περισσότερα μηδενικά τους προσφέρονται, τόσο καλύτερα γι’ αυτούς. Είναι πλέον και θέμα πρεστίζ διότι όσο μεγαλύτερος ο μισθός τόσο μεγαλύτερη και η απήχηση στα social media.

Just seven days until we get to do this for real... and with TWENTY cars 😍#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/rOxpyxTxMZ