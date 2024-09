Έπειτα από 30 ολόκληρα χρόνια συνεργασίας, οι δρόμοι των Honda και Repsol χωρίζουν στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν του MotoGP.

Πίσω στο 1995 η Honda ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη Repsol, η οποία αποδείχθηκε η πιο επιτυχημένη στην ιστορία του MotoGP. Μαζί κατέκτησαν συνολικά 15 πρωταθλήματα με αναβάτες θρύλους όπως οι: Μικ Ντούχαν, Άλεξ Κριβιγιέ, Βαλεντίνο Ρόσι, Νίκι Χέιντεν, Κέισι Στόνερ και Μαρκ Μάρκεθ.

Από το 2021 η Honda βρίσκεται σε αγωνιστική παρακμή, με τη μοτοσικλέτα της να έχει μείνει πίσω σε ανταγωνιστικότητα. Αυτό οδήγησε αρχικά στην αποχώρηση του αστέρα της, Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος μεταπήδησε στηv Gresini Racing και από το 2025 θα αγωνίζεται με την Ducati.

Η κρίση στη σχέση της με τη Repsol δεν άργησε να έρθει και ήδη από τη φετινή σεζόν, η παρουσία της ισπανικής πετρελαϊκής εταιρείας πάνω στην RC213V ήταν πολύ μικρή. Το διαζύγιο ήταν αναπόφευκτο και πλέον είναι επίσημο, με τις Honda και Repsol να χαράζουν νέους δρόμους από το 2025.

Σε ανακοίνωσή της Honda ανέφερε: «Η Honda HRC και η Repsol είχαν μια συνεργασία που έγινε συνώνυμη με τις επιτυχίες στο πιο υψηλό επίπεδο. Πέρα από τη χορηγία, ήταν μια πραγματική συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες οι οποίες ήθελαν να είναι το σημείο αναφοράς στα Grand Prix. H Honda HRC εύχεται στη Repsol τα καλύτερα για το μέλλον τόσο εταιρικά όσο και αγωνιστικά».

Η Honda βρίσκεται στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών στο MotoGP με 37 βαθμούς. Η πρωτοπόρος Ducati έχει συγκεντρώσει 463 βαθμούς σε 13 αγώνες.

