Πόσους βαθμούς πήραν οι Νεβίλ, Σόρντο, Οζιέ και ποια είναι η προϋπόθεση.

Με βάση το νέο βαθμολογικό σύστημα του WRC, οι 10 πρώτοι του Σαββάτου κερδίζουν από 18 έως 1 βαθμό. Απαραίτητη προϋπόθεση να τερματίσουν την Κυριακή.

Ο Τιερί Νεβίλ ολοκλήρωσε επικεφαλής το σκέλος του Σαββάτου στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και άρα εξασφαλίζει 18 βαθμούς. 15 βαθμοί για τον Σόρντο και 13 για τον Οζιέ. Έτσι το προβάδισμα του Νεβίλ από τον Οζιέ στο πρωτάθλημα αυξάνεται στους 32 βαθμούς.

