Με τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing να είναι σε μία άκρως ευάλωτη θέση, η Βρετανική ομάδα στοχεύει τώρα και στα δύο πρωταθλήματα.

Στο Grand Prix Ιταλίας η McLaren Racing έχασε μια τεράστια ευκαιρία να βάλει «φωτιά» στο πρωτάθλημα οδηγών. Ο Λάντο Νόρις τερμάτισε στην 3η θέση έχοντας ξεκινήσει από την pole position όμως δεν εκμεταλλεύτηκε την κακή εμφάνιση του Μαξ Φερστάπεν που τερμάτισε 6ος.

Ως αποτέλεσμα η διαφορά μειώθηκε κατά μόλις 8 βαθμούς αντί για 17 εάν ανέβαινε ο Βρετανός στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Έτσι, η διαφορά τους είναι 62 βαθμοί, κάτι το οποίο ανακουφίζει κατά μία έννοια τον Φερστάπεν παρά την πτώση στην απόδοση της RB20.

Έπειτα από την ολοκλήρωση του Grand Prix Ιταλίας, ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, ανέφερε πως ίσως ήρθε η στιγμή να δοθεί περισσότερη έμφαση στον Νόρις για το υπόλοιπο της σεζόν: «Παλεύουμε με τον Μαξ Φερστάπεν και πιστεύω πως εάν πρέπει να στηρίξουμε έναν οδηγό, πρέπει ξεκάθαρα να επιλέξουμε αυτόν που είναι στην υψηλότερη θέση στη βαθμολογία. Ο Λάντο τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πήρε την pole position στο Ζάντβορτ και στη Μότνσα. Πρέπει απλά να αλλάξουμε μερικά πράγματα μαζί του τα οποία θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε στη νίκη, κάτι που δεν έγινε στη Μόντσα. Όταν θα εξετάσουμε τον πρώτο γύρο του αγώνα, ίσως δούμε ένα με δύο πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά».

